Иностранный мошенник "выкрал" у эстонской галереи дорогостоящую картину

Связавшийся с галереей из-за границы клиент предъявил продавцу платежное поручение и попросил продавца в тот же вечер передать картину курьеру.

На самом деле платежное поручение оказалось поддельным и продавец до сих пор не получил деньги на счет, а клиент не вернул картину.

Причиненный ущерб составляет почти 32 000 евро.

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