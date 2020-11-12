12.11.2020, 15:28
Иностранный мошенник "выкрал" у эстонской галереи дорогостоящую картину
Полиции поступила информация, что в начале ноября с одной художественной галереей в Тарту связался человек, желающий приобрести дорогостоящую картину.
Полиции поступила информация, что в начале ноября с одной художественной галереей в Тарту связался человек, желающий приобрести дорогостоящую картину.
Связавшийся с галереей из-за границы клиент предъявил продавцу платежное поручение и попросил продавца в тот же вечер передать картину курьеру.
На самом деле платежное поручение оказалось поддельным и продавец до сих пор не получил деньги на счет, а клиент не вернул картину.
Причиненный ущерб составляет почти 32 000 евро.
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