Инцидент в Вируской тюрьме: заключенный заперся в камере. Охрана применила перечный газ

Заключенный также воспрепятствовал открытию двери камеры и проявил насилие в отношении надзирателей и вспомогательных работников. В ходе разрешения инцидента против заключенного был применен перечный газ, сообщила пресс-служба эстонских тюрем.
Тюремный чиновник в результате действий заключенного получил легкую травму руки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В отношении находящихся под криминальным надзором заключенных Вируской тюрьмы за минувшую неделю поступило пять сообщений: двое подозреваются в имущественных правонарушениях, двое подозреваются в ненадлежащем поведении в отношении других лиц.
В Тартускую тюрьму сообщили о четырех подобных фактах: двое подозреваются в правонарушениях в отношении других лиц, одно сообщение было связано с наркотиками и одно - с попыткой поджога.
В Таллиннскую тюрьму из органов криминального надзора сообщили о семи нарушениях: двое подопечных подозреваются в имущественных правонарушениях, двое - в противоправных действиях в отношении других лиц, двое - в криминале на дорогах и один - в насилии.
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