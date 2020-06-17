17.06.2020, 16:40

Инцидент в Вируской тюрьме: заключенный заперся в камере. Охрана применила перечный газ

 (2)
Александер Пихлак
EST
Инцидент в Вируской тюрьме: заключенный заперся в камере. Охрана применила перечный газ
Tiit Blaat

В прошедшую субботу один из заключенных Вируской тюрьмы захотел иметь в своей камере большую приватность, чем полагается: он закрыл камеру видеонаблюдения и повредил замок.

Заключенный также воспрепятствовал открытию двери камеры и проявил насилие в отношении надзирателей и вспомогательных работников. В ходе разрешения инцидента против заключенного был применен перечный газ, сообщила пресс-служба эстонских тюрем.

Тюремный чиновник в результате действий заключенного получил легкую травму руки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В отношении находящихся под криминальным надзором заключенных Вируской тюрьмы за минувшую неделю поступило пять сообщений: двое подозреваются в имущественных правонарушениях, двое подозреваются в ненадлежащем поведении в отношении других лиц.

В Тартускую тюрьму сообщили о четырех подобных фактах: двое подозреваются в правонарушениях в отношении других лиц, одно сообщение было связано с наркотиками и одно - с попыткой поджога.

В Таллиннскую тюрьму из органов криминального надзора сообщили о семи нарушениях: двое подопечных подозреваются в имущественных правонарушениях, двое - в противоправных действиях в отношении других лиц, двое - в криминале на дорогах и один - в насилии.

Читайте также: