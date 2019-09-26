26.09.2019, 08:10

"Их боялись и ученики, и учителя". Путь таллиннских школьных хулиганов к убийству

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Маттиас Калев, Eesti Ekspress
Маттиас Калев, Eesti Ekspress
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"Их боялись и ученики, и учителя". Путь таллиннских школьных хулиганов к убийству
Delfi

На прошлой неделе мы писали о талантливом футболисте Карле (16), которого подозревают в том, что он вместе со своим другом Раннелем убил попавшегося им под руку 53-летнего асоциала Райво. Теперь выясняется, что данное преступление было лишь очередным шагом в длинном пути по превращению молодых людей в преступников.

Еще пять лет назад, будучи 10-летним мальчиком он целовал перед сном маму и, хотя у него уже к лету 2014 года были проблемы с поведением в школе и он доводил дома младшего брата, даже самый безнадежный пессимист не мог предположить, какая криминальная карьера ждет в самом ближайшем будущем этого подающего надежды маленького футболиста.

Человека, знающего арабский язык могло бы насторожить использование Карлом в социальной сети в качестве описания себя фразы Sawf’ uqtalik (я убью тебя), но таковых в его окружении не нашлось.

А в августе этого года утром в День восстановления независимости у многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ нашли труп 53-летнего Райво. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате жестокого избиения руками и ногами. Спустя три дня полицейские задержали в качестве подозреваемых в убийстве двух подростков. Одним из них был Карл (в то время 15-летний), другим — его одноклассник по основной школе Раннель.

Раннель

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"Никогда бы не подумал, что Раннель мог сделать что-то такое", — описывает подростка ранее тесно общавшийся с ним товарищ. "По крайней мере в то время он был относительно спокойным и дружелюбным с другими. Правильным не был, пил и курил!"

О пристрастии молодых людей к всякого рода дурману говорит и начальник отдела преступлений против личности Криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес. "С обоими молодежная полиция раньше сталкивалась. У них были проблемы с алкоголем, а у одного парня в последний год были отношения и с наркотиками".

Но более близко знающие Раннеля люди говорят, что основная проблема у него была связана с психическим здоровьем. "Он резал себя, говорил что в депрессии", — рассказал один из друзей.

"Они оба были шпаной. Можно сказать, что их боялись как ученики, так и часть учителей, доставали всех и так далее", — вспоминает о Карле и Раннеле их одноклассница по Гимназии Ярвеотса.

Хотя есть и другие отзывы, но все их знакомые согласны с тем, что наиболее оторванным был Карл, Раннель скорее делал пакости под его влиянием. Баламутил Карл в классе и других парней.

Карл

По словам полицейских, семейная подноготная у обоих подозреваемых в убийстве "в том или ином смысле сложная". Хотя в отношении Карла у тех, кто занимался этим делом, создалось впечатление, что о нем дома заботились. Хотя отца в его жизни не было, рядом всегда были мать и бабушка, которые были на связи с занимавшимися судьбой парня учреждениями.

Помимо учебы в обычной школе подросток до лета 2018 года также очень серьезно занимался и футболом.

Его тренер описал Карла как спортивную надежду: "Очень, очень, очень талантливый мальчик. В какой-то момент он также был в поле зрения молодежной сборной, но проблемы за пределами площадки его туда не пустили. Он еще был такой с характером, порядочный упрямец. Мы знали о его проблемах в школе и других местах, но было трудно их понять. Здесь, в чисто мужской компании, мы его шлифовали, и никаких проблем с ним точно не было. На поле он всегда был со всей душой и полон боевого духа. Играл как в защите, так и в нападении, и стоял за товарищей по команде так, как умел".

По словам тренера, клуб надеялся, что мальчик находится в переходном возрасте, и вскоре все нормализуется и пойдет как раньше. "Возраст такой, что у многих появляются другие интересы, но всегда есть надежда, что всё вернется. У него душа в футболе".

Дела на поле у Карла шли настолько хорошо, что весной 2018 года он ездил на просмотр в клуб высшей португальской лиги. Затем стал ходить на тренировки все реже. Футбольная компания была не для него, Карл предпочитал проводить свободное время с одноклассниками или друзьями по району.

Серьезные проблемы стали возникать у Карла в 13-14-летнем возрасте. "Почти каждый день он был под каким-то кайфом, — описывает его поведение в последнее время близко общавшийся с ним знакомый. — Пил, принимал всякую ерунду, бил других".

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То же говорит и сотрудник полиции Хиско Варес. "В отношении обоих ребят идет уголовное следствие по эпизодам насилия Они ломали чужое имущество и убегали из дома. Вместе со службой защиты детей мы пытались найти решения, но видим уже ставший знакомым сценарий, когда нарушения молодых людей становились все серьезней и всё дошло до серьезного преступления".

В настоящее время Карл и Раннель находятся под арестом и ожидают суда. Карл в ходе предварительного следствия уже признался в убийстве Райво. По его словам, ему стыдно за совершенное преступление.

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