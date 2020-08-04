И снова мошенники! Женщина заплатила за "спиритический сеанс" 2700 евро

Полиция Пыхьяской префектуры возбудила уголовное дело о мошенничестве, в котором пострадавшей является 31-летняя женщина, отдавшая мошенникам крупную сумму денег.
В понедельник таллиннская полиция возбудила уголовное дело по заявлению 31-летней женщины, которая заказала через социальную сеть спиритический сеанс.
За услугу потерпевшая заплатила 2700 евро. В действительности сеанс организован не был, а деньги за него ей не вернули.
Гендиректор «Химок» назвал причину увольнения Юрана
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Жоаозиньо может вернуться в ФК «Краснодар»