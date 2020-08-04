И снова мошенники! Женщина заплатила за "спиритический сеанс" 2700 евро

В понедельник таллиннская полиция возбудила уголовное дело по заявлению 31-летней женщины, которая заказала через социальную сеть спиритический сеанс.

За услугу потерпевшая заплатила 2700 евро. В действительности сеанс организован не был, а деньги за него ей не вернули.