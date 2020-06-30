Хроника понедельника: полиция поймала одного украинца-нелегала. Еще троих развернули на границе

В понедельник при проверке в аэропорту прибывших из Киева пассажиров запрет на въезд в Эстонию был наложен в отношении трех человек: мужчин 1966 и 1986 года рождения, а также женщину 1990 года рождения. Они убыли самолетом в Киев.

В этот же день сотрудники полиции офомили материалы дела по незаконному нахождению на территории Эстонии гражданина Украины 1978 года рождения, который пребывал в стране в течение 29 дней без законного на это основания.

29 июня аналогичное производство было проведено и в отношении трех граждан Узбекистана (все - мужчины 1996 г.р.). Им было выписано предписание покинуть Эстонии в течение 30 дней.