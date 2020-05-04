Хроника ДТП: за сутки в больницу доставили трех велосипедистов, в том числе 11-летнюю девочку
В произошедших за минувшие сутки ДТП пострадали три велосипедиста. За рулем поймали 21 употреблявшего алкоголь водителя моторного транспортного средства.
В произошедших за минувшие сутки ДТП пострадали три велосипедиста. За рулем поймали 21 употреблявшего алкоголь водителя моторного транспортного средства.
Вчера в 15:24 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на Эмари теэ, где 34-летний и 35-летний мужчины ехали на велосипедах рядом по велосипедно-пешеходной дорожке и столкнулись. Оба велосипедиста в результате столкновения упали в кювет у дороги. 35-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 16:18 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Какумяэ теэ, 11B, где пытавшийся заехать на бордюр велосипедист, 61-летняя женщина, потерял контроль над транспортным средством и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 18:30 произошло ДТП в Таллинне на Нарвском шоссе, где 11-летняя девочка ехала на велосипеде с территории Певческого поля в сторону Пирита теэ и упала при повороте направо. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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