Хроника ДТП: В цепной аварии пострадала 7-летняя девочка, машина наехала на отца с маленьким ребенком

Около 17:00 произошла цепная авария около Вильянди маантеэ, 2 в Таллинне. Согласно первоначальным данным, 38-летняя женщина за рулем Mazda 3 врезалась сзади в Škoda Octavia, который отбросило в Volvo XC70, и он уже в свою очередь врезался в Mazda 6. Всег ов цепной аварии пострадало 4 автомобиля. Находившаяся в Mazda 3 7-летняя девочка была доставлена в Северо-эстонскую региональную больницу на осмотр.\

В 17:41 произошло ДТП у Сыпрузе пуйестеэ, 201/203. Согласно первоначальным данным, автомобиль Volvo XC70, сдавая назад, наехал на 28-летнего мужчину и его 4-летнего сына. Пострадавшим оказали первую помощь на месте. За рулем Volvo находился 42-летний мужчина.

После 21:00 около Сыле, 16 под машину попала 59-летняя женщина. Он переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Toyota, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу на осмотр. Полиция просит свидетелей ДТП связаться по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.

Еще одна женщина 79 лет пострадала в 11:38, когда около Эндла, 45 на нее на автобусной остановке, сдавая назад, наехал 29-летний мужчина на микроавтобусе Fiat Ducato. Женщина была доставлена в больницу.