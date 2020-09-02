Хроника ДТП: произошло две аварии с участием грузовиков, пострадал 13-летний велосипедист

В 10:36 в Таллинне на перекрестке Петербури теэ и Лагеди теэ 59-летний мужчина на грузовике Mercedes-Benz Actros с прицепом врезался сзади в автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 68-летний мужчина. С места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и пассажира Citroen, 17-летнего юношу, и в Ида-Таллиннскую центральную больницу второго пассажира Citroen, 37-летнюю женщину.

В 14:49 на 31-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна 56-летний мужчина на грузовике Volvo FH12 при повороте налево съехал с дороги направо, грузовик упал на бок и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:29 в Таллинне у дома по адресу Вабаыхумуузеуми теэ, 8 13-летний мальчик на велосипеде врезался в припаркованный автомобиль. Мальчика доставили в детскую больницу.

За минувшие сутки задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками наркотического опьянения и пять — с признаками алкогольного опьянения. Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.