Хроника ДТП: под машину попала 9-летняя девочка, в автобусе упала пожилая пассажирка

В 13:13 произошло ДТП в Таллинне у остановки общественного транспорта "Виру", где в резко затормозившем из-за вышедших на проезжую часть пешеходов маршрутном автобусе Man Lions City LE, которым управлял 42-летний мужчина, упал пассажир, 83-летняя женщина. Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 15:44 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и Таммсааре теэ, где по первоначальным данным пересекавший проезжую часть на запрещающий сигнал светофора пешеход, 9-летняя девочка, был сбит совершавшим поворот налево автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 77-летний мужчина. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и 16 — с признаками употребления алкоголя.