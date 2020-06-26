Хроника ДТП: на Рейди теэ пьяный велосипедист врезался в электросамокат Bolt

В 11:54 произошло ДТП в волости Ряпина в поселке Мехикоорма, где 14-летняя девочка и 14-летний мальчик ехали на велосипедах наперегонки по шоссе Меэкси-Мехикоорма, когда девочка потеряла контроль над велосипедом и упала. Скорая помощь доставила девочку в Ряпинаскую больницу.

В 14:35, по первоначальным данным, в результате совершенного в ходе техосмотра на парковке торможения в Сауэ у дома по адресу Туле, 31 упал управлявший мотоциклом Kawasaki 46-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:49 41-летний мужчина на мотоцикле KTM в волости Рыуге в деревне Паабурисса отклонился с дороги и завалился на бок. Скорая помощь доставила человека в Южно-Эстонскую региональную больницу.

В 23:45 произошло ДТП в Таллинне на Рейди теэ, где 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался на велосипеде в стоящий электросамокат Bolt и упал. Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За минувшие сутки задержали двух водителей с признаками употребления наркотиков и 34 — с признаками употребления алкоголя. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.