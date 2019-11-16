Хозяин питомника конопли в Пыхья-Таллинне обвиняет полицию во лжи

Вчера мы сообщали о том, служба по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры провела обыск в Пыхья-Таллинне и конфисковала 62 больших растений и 650 саженцев конопли.

Проведенное Институтом судебной экспертизы Эстонии исследование показало, что эти растения содержат нарковещества THC больше допустимой нормы. Поэтому по факту выращивания растений было возбуждено уголовное дело.

Владелец плантации Мартти Рандма, который сам связался с полицией для того, чтобы проверить уровень THC в его растениях, считает, что реакция правоохранителей была чрезмерной. В Facebook он сделал запись, упрекнув полицию мягко говоря в выдаче неверной информации.

В посте говорится, что хозяин питомника не мог утверждать, что в выращиваемых растениях уровень THC не превышает разрешенные 0,2%, поскольку у них не было возможности провести анализ цветов.

"Мы предложили полиции, что отправим их в EKKEI (Институт судебной экспертизы Эстонии), но полиция сказала, что не делайте этого, мы придем и сами проверим. А теперь на нашей шее висит уголовное дело".

Подробнее о происшествии вы можете прочитать здесь.