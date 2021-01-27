Хотите получить водительские права, не прилагая усилий? В интернете распространяется новый вид мошенничества

Реклама такой "услуги" попалась на глаза интернет-пользователю, который сообщил об этом в полицию. Мошенники приглашают людей связаться с ними в одном приложении для обмена сообщениями и объясняют, что "безопасно и законно" права можно получить уже за неделю.

Предлагается и услуга продления действий прав.

Для этого просят передать свои данные, в том числе имя, дату рождения, адрес, копию ID-карты и подпись, поставленную на чистом листе бумаги. Ценой такой услуги указано 850 евро, которые, как утверждается, идут на регистрацию, заключение договора и залог. Общение идет на эстонском языке, но с ошибками, что указывает на использование онлайн-переводчика.

Таким образом мошенники хотят получить дeньги и личные данные. Никогда не надо передавать свою подпись на чистом листе бумаги или подписывать незаконченный документ. Злоумышленник может дописать в такой документ что угодно, например, взять заем на ваше имя.

Не передавайте незнакомцам данные своей ID-карты, PIN-коды, информацию об удостоверяющих личность документах, фотографии кредитной карты и пр.

Никогда никому не переводите денег за какие-то товары или услуги, не убедившись в честности продавца, предприятия и т.д.

Обратите внимание на ошибки в тексте с предложением услуги или товара.

Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию.

Пожалуйста, предупредите о мошеннических схемах друзей и близких.