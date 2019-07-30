Хотели пожарить мясо: в Эстонии спалили дачу дотла, ущерб — 77 000 евро

Несмотря на это, численность пожаров, причинами которых становились костры и гриль, по словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, значительно снизилась, но время от времени они все-таки случаются. Просветительская работа спасательного департамента и действующее законодательство позитивно влияют на поведение людей, и они стали значительно внимательнее при разведении костра во дворах.

”Находясь около открытого пламени во дворе дома или на природе стоит соблюдать требования к безопасности и убедиться в том, что гриль или костер не несет опасность для окружающей природы, людей и вещей. Гриль с открытым пламенем должен находиться минимум на расстоянии 5 метров от зданий и растительности. После нужно убедиться, что огонь хорошо потушен”, — напоминает Макиенко.

В больших компаниях нужно выбрать ответственного, который будет следить за огнем и позаботится о том, что он будет хорошо потушен. В случае открытого пламени важно также следить за изменениями погодных условий, и во время сильного ветра, по словам Макиенко, не стоит разводить костер.