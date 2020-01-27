Хороший мальчик! Полицейский пес Шарки нашел подростка, напавшего с ножом на мужчину в Эмари

Ведущий кинолог Пыхьяской префектуры Эркки Айвола рассказал, что полученное на номер 112 сообщение было передано работавшим в этом районе патрулям, на место происшествия также выехал патруль кинологов. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

"Подозреваемый сбежал с места происшествия до прибытия полиции. Полицейские получили описание внешности молодого человека и начали его поиски в поселке Эмари. Кинологи заметили на ул. Ленну молодого человека, соответствовавшего описанию. Увидев полицейских, он сбежал", — рассказал Айвола.

Шарки взял cлед и через 15 минут он привел полицейских к одному из домов на той же улице, там и находился сбежавший. "Он снова стал убегать и не остановился после предупреждения о том, что будет использована служебная собака", — рассказал полицейский. "Так как было основание полагать, что подозреваемый может быть опасен как окружающим, так и полицейским, то Шарки была дала команда задержать молодого человека".

Задержанному скорая помощь оказала первую помощь на месте. После задержания молодой человек рассказал, что выбросил нож на той же улице. Патруль вместе с Шарки отправился на поиски ножа и Шарки обнаружил нож на траве.

Полицейские задержали молодого человека в качестве подозреваемого. Начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса по причинении тяжкого вреда здоровью (§ 118). Молодой человек неоднократно ранее попадал в поле зрения полиции и является подозреваемым еще в нескольких преступлениях, в том числе связанных с применением насилия.