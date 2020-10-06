Хорошие новости! В Пярнумаа появился свой веб-констебль(1)
В Департаменте полиции и погранохраны в ходе пилотного проекта в Пярнуском отделении полиции начал работу веб-констебль Пярнуского уезда.
В Департаменте полиции и погранохраны в ходе пилотного проекта в Пярнуском отделении полиции начал работу веб-констебль Пярнуского уезда.
В дополнение к трем работающим сейчас веб-констеблям, в октябре начал работу первый уездный веб-констебль, который будет работать в рамках пилотного проекта до конца января.
"Если пилотный проект окажется эффективным, мы взвесим появление уездных веб-констеблей по всей Эстонии", — сказала капитан полиции бюро превенции и ведения делопроизводств Департамент полиции и погранохраны Кайри Рянк.
По словам Кайри Рянк, цель работы уездного веб-констебля — сделать эффективнее превентивную работу в интернете именно на местном уровне. „Задачей уездного веб-констебля является развитие интернет-безопасности в Пярнумаа с целью превенции разных правонарушений. Веб-констебль будет также играть важную роль в обнаружении проблем, влияющих на безопасность местных жителей, чтобы при необходимости вмешаться и помочь, — добавила Рянк. — Пярнуский веб-констебль, конечно же, будет сотрудничать и другими веб-констеблями".
К работе уездного веб-констебля в Пярнумаа приступила молодежный полицейский Пярнуского отделения полиции Кармен Рауд. Жители Пярнуского уезда могут с ней связаться в Facebook на ее странице либо написать на э-почту karmen.raud@politsei.ee.
Контакты других веб-констеблей:
Яна Фролова
Facebook: Veebikonstaabel Jana
VK: yana frolova veebikonstaabel
Odnoklassniki: Яна Фролова
Э-почта: jana.frolova@politsei.ee
Андеро Сепп
Facebook: Veebikonstaabel Andero
Э-почта: andero.sepp@politsei.ee
Вилле Ряник
Facebook: Veebikonstaabel Ville
Э-почта: ville.ranik@politsei.ee
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