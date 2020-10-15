Ходячие мертвецы. Группировка поставляла из России в Эстонию ”соли” — новый опаснейший вид наркотика

Полицейские понимают, что Макова нужно срочно везти в больницу. Там его спасают, а экспертиза показывает, что в пакетиках находится наркотик альфа-PVP (флакка, соль, УФО).

RISKIS ELUGA: Narkojõugu ninamees Sergei Makov sõi vahistamisel narkootikumid ära ning tema elu tuli päästa maoloputusega. Foto: kohtutoimik

В прошлом году в центр помощи наркозависимым Convictus стали поступать люди в состоянии, с которым ранее специалисты не сталкивались. "Потребители опиоидов приходят сюда и сидят спокойно. Ты видишь, что они сонливые и медлительные, но по крайней мере они не агрессивны. Под амфетамином люди более резкие и быстрые, но с ними возможно говорить ”, — рассказывает генеральный директор Convictus Инна Фарбер.

”А вот кто под УФО….они ничего не слышат. Ни на что не реагируют. Они параноидальны и агрессивны”, — описывает специалист. Добровольцы с такими людьми справиться очень трудно: с ними невозможно установить контакт, они обладают животной силой, непредсказуемы.

”Кайф очень недолгий, а зависимость очень сильная. Они хотят все больше, больше и больше , — отмечает Фарбер. - Одна девочка после использования УФО попала в больницу. И теперь она больше никогда не сможет нормально ходить”.

Что привело к поимке

Наркокурьер Вячеслав Егоров встречается с Денисом у гаражных боксов недалеко от железной дороги в Парусинке в Ивангороде. Вячеслав передает несколько тысяч евро и получает пакет весом в сто грамм, в котором будто бы лежит простая соль. Далее Егоров идет в местный магазин, покупает изоленту и в туалете заматывает пакет изолентой и кладет в трусы.

Однако, несмотря на все усилия, на погранпункте Нарва он попадается. В его паспорте за последние восемь месяцев — более сотни отметок о пересечении границы. Прокуратуре удается доказать лишь пять случаев — 250 г. Но и этого достаточно, поскольку в случае с альфа-PVP большими объемами считается уже 0,05-0,2 г.

KÕVA REISIMEES: Narkomuula pass oli otsast lõpuni täis piiriületuse templeid, mis olid kogutud vähem kui aastaga. Prokuratuur seostas sadakonnast piiriületusest narkoäriga viit. Foto kohtutoimikust

По словам старшего прокурора Гюнтера Коовита, с наркотиков банда заработала немного, поскольку большую часть ее члены употребили сами.

В Эстонию альфа-PVP попадает, как правило, из России. Распространение соли в Восточной Европе резко увеличилось три года назад, когда данное вещество стало хитом продаж в российском онлайн-магазине даркнета Hydra.