15.10.2020, 07:45

Ходячие мертвецы. Группировка поставляла из России в Эстонию ”соли” — новый опаснейший вид наркотика

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Мартин Лайне
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Ходячие мертвецы. Группировка поставляла из России в Эстонию ”соли” — новый опаснейший вид наркотика
Fotomontaaž

Когда полиция с криками врывается в квартиру главаря наркогруппировки Сергея Макова, он хватает первые попавшиеся пакетики с веществом, выбегает на балкон и проглатывает их, пишет Eesti Ekspress.

Полицейские понимают, что Макова нужно срочно везти в больницу. Там его спасают, а экспертиза показывает, что в пакетиках находится наркотик альфа-PVP (флакка, соль, УФО).

RISKIS ELUGA: Narkojõugu ninamees Sergei Makov sõi vahistamisel narkootikumid ära ning tema elu tuli päästa maoloputusega. Foto: kohtutoimik
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В прошлом году в центр помощи наркозависимым Convictus стали поступать люди в состоянии, с которым ранее специалисты не сталкивались. "Потребители опиоидов приходят сюда и сидят спокойно. Ты видишь, что они сонливые и медлительные, но по крайней мере они не агрессивны. Под амфетамином люди более резкие и быстрые, но с ними возможно говорить ”, — рассказывает генеральный директор Convictus Инна Фарбер.

”А вот кто под УФО….они ничего не слышат. Ни на что не реагируют. Они параноидальны и агрессивны”, — описывает специалист. Добровольцы с такими людьми справиться очень трудно: с ними невозможно установить контакт, они обладают животной силой, непредсказуемы.

”Кайф очень недолгий, а зависимость очень сильная. Они хотят все больше, больше и больше , — отмечает Фарбер. - Одна девочка после использования УФО попала в больницу. И теперь она больше никогда не сможет нормально ходить”.

Что привело к поимке

Наркокурьер Вячеслав Егоров встречается с Денисом у гаражных боксов недалеко от железной дороги в Парусинке в Ивангороде. Вячеслав передает несколько тысяч евро и получает пакет весом в сто грамм, в котором будто бы лежит простая соль. Далее Егоров идет в местный магазин, покупает изоленту и в туалете заматывает пакет изолентой и кладет в трусы.

Однако, несмотря на все усилия, на погранпункте Нарва он попадается. В его паспорте за последние восемь месяцев — более сотни отметок о пересечении границы. Прокуратуре удается доказать лишь пять случаев — 250 г. Но и этого достаточно, поскольку в случае с альфа-PVP большими объемами считается уже 0,05-0,2 г.

KÕVA REISIMEES: Narkomuula pass oli otsast lõpuni täis piiriületuse templeid, mis olid kogutud vähem kui aastaga. Prokuratuur seostas sadakonnast piiriületusest narkoäriga viit. Foto kohtutoimikust

По словам старшего прокурора Гюнтера Коовита, с наркотиков банда заработала немного, поскольку большую часть ее члены употребили сами.

В Эстонию альфа-PVP попадает, как правило, из России. Распространение соли в Восточной Европе резко увеличилось три года назад, когда данное вещество стало хитом продаж в российском онлайн-магазине даркнета Hydra.

В Эстонии соли пришли на замену фентанилу, который практически исчез с рынка после поимки нескольких крупных наркогруппировок. Ускорившееся в прошлом году распространение солей в Эстонии приостановилось в марте этого года из-за коронавируса и закрытия границ.

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро говорит при этом, что наркотик все равно каким-то образом поступает в Эстонию. ”Если рынок уже успел сформироваться, то криминальный мир ищет возможность переориентироваться”.

Foto kohtutoimikust.

Нанявший Егорова Сергей Маков, главарь небольшой наркогруппировки, большую часть своей жизни провел в тюрьме за жестокое убийство в конце 1990-х годов. И его жестокость никуда не исчезла. Так, при задержании одного из его наркодилеров, Алексея Калинина, полиция заметила, что тело мужчины было покрыто синяками и мелкими ранами. В квартире Макова был обнаружен целый арсенал пневматического оружия, из которого он стрелял в наркодилера, если продажи были недостаточными. Также он его избивал настолько сильно, что выбивал зубы.

Согласно вступившему несколько месяцев назад решению суда, Сергей Маков проведет за решеткой пять лет и десять месяцев, Калинин — три года и восемь месяцев, правая рука Макова, ранее судимая Анна Алексеева — семь лет. Роман Дубов, который также помогал перевозить наркотики через границу, отделался условным сроком.

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