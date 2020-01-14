Хельме за ужесточение наказаний для нетрезвых водителей: наказывать как за убийство и при первом же случае лишать прав

"С проблемами преступного поведения на дорогах сталкивались почти все составы правительства. Наказания ужесточались, но, глядя на последние аварии и статистику последних лет, можно утверждать, что лишь небольшим ужесточением ответственности данную проблему не решить", — говорит министр.

По словам Хельме, одним из предложений, направленных министрам, является ужесточение наказания за аварию, в которой действия нетрезвого водителя повлекли смерть человека. "Если сейчас, к примеру, виновный в убийстве наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет, то по существу то же преступление, совершенное в нетрезвом виде на дороге, наказумемо только сроком от 3 до 12 лет. При этом остается непонятным, почему наказания отличаются. Их нужно унифицировать", — подчеркивает министр.

Хельме также считает необходимым взвесить ужесточение наказания за управление транспортным средством в нетрезвом виде. "Меру наказания при первом случае управления в нетрезвом виде нужно поднять с трех до четырех лет, а минимальным сроком лишения свободы сделать один год. Нужно подумать над тем, чтобы при первом же случае в качестве дополнительного наказания применялось лишение водительских прав".

По мнению министра, важно, чтобы государство более жестко реагировало на подобные преступные деяния, активнее используя в борьбе с правонарушениями на дорогах имеющиеся меры наказания и предупреждения преступлений.

Министр призвал всех водителей к повышенной внимательности, которая может в итоге спасти чью-то жизнь. "Не позволяйте пьяным людям садиться за руль и если заметите водителя с подозрительным поведением на дороге, немедленно дайте об этом знать полиции".