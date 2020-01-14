14.01.2020, 21:25

Хельме за ужесточение наказаний для нетрезвых водителей: наказывать как за убийство и при первом же случае лишать прав

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EST 26
Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Mart HelmeFoto: Madis Veltman

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме считает, что недавний трагический случай на Сааремаа показал, что в дорожном движении Эстонии по-прежнему проблемой является управление транспортным средством в нетрезвом виде. Министр направил ряду министерств предложения, которые должны снизить остроту этой проблемы.

"С проблемами преступного поведения на дорогах сталкивались почти все составы правительства. Наказания ужесточались, но, глядя на последние аварии и статистику последних лет, можно утверждать, что лишь небольшим ужесточением ответственности данную проблему не решить", — говорит министр.

По словам Хельме, одним из предложений, направленных министрам, является ужесточение наказания за аварию, в которой действия нетрезвого водителя повлекли смерть человека. "Если сейчас, к примеру, виновный в убийстве наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет, то по существу то же преступление, совершенное в нетрезвом виде на дороге, наказумемо только сроком от 3 до 12 лет. При этом остается непонятным, почему наказания отличаются. Их нужно унифицировать", — подчеркивает министр.

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Хельме также считает необходимым взвесить ужесточение наказания за управление транспортным средством в нетрезвом виде. "Меру наказания при первом случае управления в нетрезвом виде нужно поднять с трех до четырех лет, а минимальным сроком лишения свободы сделать один год. Нужно подумать над тем, чтобы при первом же случае в качестве дополнительного наказания применялось лишение водительских прав".

По мнению министра, важно, чтобы государство более жестко реагировало на подобные преступные деяния, активнее используя в борьбе с правонарушениями на дорогах имеющиеся меры наказания и предупреждения преступлений.

Министр призвал всех водителей к повышенной внимательности, которая может в итоге спасти чью-то жизнь. "Не позволяйте пьяным людям садиться за руль и если заметите водителя с подозрительным поведением на дороге, немедленно дайте об этом знать полиции".

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