Харьюский уездный суд отправил лидеров Кемеровской ОПГ за решетку

Сегодня Харьюский уездный суд признал Вячеслава Гулевича (Славу Кемеровского) виновным в руководстве преступной группировкой и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, сообщает Õhtuleht.
"Правую руку” Гулевича Александра Козлова суд также приговорил к восьми годам заключения, к которым прибавляется неотбытое наказание в виде четырех лет тюрьмы за совершенное ранее преступление.
Кемеровская ОПГ с 90-х и на протяжении десятилетий считалась одной из самых влиятельных в Эстонии. Вячеслав Гулевич (59) был доверенным лицом ”крестного отца” эстонского преступного мира Николая Таранкова и считался второй по значимости фигурой в криминальных кругах.
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