Харьюский уездный суд отправил лидеров Кемеровской ОПГ за решетку
Сегодня Харьюский уездный суд признал Вячеслава Гулевича (Славу Кемеровского) виновным в руководстве преступной группировкой и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, сообщает Õhtuleht.
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