Харьюский уездный суд отправил лидеров Кемеровской ОПГ за решетку

"Правую руку” Гулевича Александра Козлова суд также приговорил к восьми годам заключения, к которым прибавляется неотбытое наказание в виде четырех лет тюрьмы за совершенное ранее преступление.

Кемеровская ОПГ с 90-х и на протяжении десятилетий считалась одной из самых влиятельных в Эстонии. Вячеслав Гулевич (59) был доверенным лицом ”крестного отца” эстонского преступного мира Николая Таранкова и считался второй по значимости фигурой в криминальных кругах.