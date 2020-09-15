Харон Дикаев ходатайствует в Госсуде о своем оправдании

Защитник Дикаева, присяжный адвокат Танель Мяллас в своей кассационной жалобе ходатайствует об отмене решений как Харьюского уездного, так и Таллиннского окружного судов, по которым Харон Дикаев был признан виновным в руководстве преступным сообществом и приговорен к 12 годам лишения свободы и конфискации около 30 000 евро.

"Защитник просит вынести новое, оправдательное решение. В качестве альтернативы, если суд счет вину Харона Дикаева доказанной, адвокат просит смягчить ему приговор, а также уменьшить размер взимаемой у его подзащитного в порядке конфискации денежной суммы", — прокомментировали корреспонденту rus.err.ee в суде суть кассации.

Кассационные жалобы подали и другие фигуранты этого уголовного дела.

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