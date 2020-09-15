Харон Дикаев ходатайствует в Госсуде о своем оправдании

Признанный судами первых двух инстанций виновным в руководстве преступной группировкой Харон Дикаев настаивает в Государственном суде на своем оправдании, пишет rus.err.ee.
Защитник Дикаева, присяжный адвокат Танель Мяллас в своей кассационной жалобе ходатайствует об отмене решений как Харьюского уездного, так и Таллиннского окружного судов, по которым Харон Дикаев был признан виновным в руководстве преступным сообществом и приговорен к 12 годам лишения свободы и конфискации около 30 000 евро.
"Защитник просит вынести новое, оправдательное решение. В качестве альтернативы, если суд счет вину Харона Дикаева доказанной, адвокат просит смягчить ему приговор, а также уменьшить размер взимаемой у его подзащитного в порядке конфискации денежной суммы", — прокомментировали корреспонденту rus.err.ee в суде суть кассации.
Кассационные жалобы подали и другие фигуранты этого уголовного дела.
Читайте подробнее об обвинениях в отношении Дикаева и его группировки здесь и здесь.
Врачи Израиля: Это опасная болезнь, отнеситесь к угрозе серьезно!
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
В Верхней Пышме простились с мужчиной, убитым из-за шутки ребенка
Уже известно, сколько будет стоить обновленный KIA Rio в России