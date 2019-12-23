Гуляет по Таллинну или Маарду: полиция просит помощи в поиске 15-летнего Дениса

Предположительно подросток может находиться в районе Таллинна или Маарду, но не исключены и другие регионы. Денис и раньше постоянно нарушал распорядок школы и самовольно покидал учебное заведение.

Рост молодого человека около 160 см, может быть одет в светло-серую куртку, на ногах - черные тренировочные брюки и черные кроссовки. Находясь на улице, часто использует капюшон.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Дениса, сообщить об этом молодежной полиции по номеру 53007283 или по общему короткому номеру 112.