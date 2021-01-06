06.01.2021, 08:58
Грузовик сбил мужчину, который шел посреди проезжей части
В Рапламаа мужчина средних лет попал под грузовик.
В Рапламаа мужчина средних лет попал под грузовик.
ИНцидент произошел во вторник в 17:54 на 12 километре дороги Рапла-Йууру в волости Рапла. 48-летний мужчина шел посреди проезжей части и попал под грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 56-летний мужчина.
Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую Региональную больницу.
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