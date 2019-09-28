Грузовик сбил ехавшую по велосипедной дорожке маленькую девочку

27 сентября в 12.54 полиции сообщили о ДТП в Саку на перекрестке Юкснурме и Кивисалу.

Выполнявший на грузовике Man правый поворот 60-летний водитель сбил двигавшуюся на велосипеде по специальной дорожке для пешеходов и легкого транспорта 7-летнюю девочку.

Пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.