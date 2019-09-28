Грузовик сбил ехавшую по велосипедной дорожке маленькую девочку

В пятницу в поселке Саку Харьюского уезда произошло ДТП, в котором пострадала маленькая велосипедистка.
27 сентября в 12.54 полиции сообщили о ДТП в Саку на перекрестке Юкснурме и Кивисалу.
Выполнявший на грузовике Man правый поворот 60-летний водитель сбил двигавшуюся на велосипеде по специальной дорожке для пешеходов и легкого транспорта 7-летнюю девочку.
Пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
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