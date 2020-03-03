Группа подростков украла из магазина в Кохтла-Ярве десять бутылок спиртного

Кража была совершена в магазине на улице Мыйза, ущерб составил почти 210 евро.

Как передает полиция, к сегодняшнему дню удалось установить, что кражу могли совершить трое подростков в возрасте 14-16 лет.

Обстоятельства преступления выясняются.

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