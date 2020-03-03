03.03.2020, 20:01
Группа подростков украла из магазина в Кохтла-Ярве десять бутылок спиртного(2)
В полицию поступила информация о том, что вечером 26 февраля группа несовершеннолетних украла из магазина в Кохтла-Ярве десять бутылок алкогольных напитков, сообщила пресс-служба Идаской префектуры.
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