Гражданку России не пропустили в Эстонию с двумя собаками и кошкой

Лыунаская префектура сообщила сегодня о субботнем случае на пограничном переходе в Лухамаа: гражданку России не впустили страну из-за ее животных.
8 августа в 13.40 на КПП пограничного пункта в Лухамаа в Эстонию пыталась въехать 42-летняя гражданка России, у которой с собой были две собаки и одна кошка.
В сотрудничестве с Ветеринарно-пищевым департаментом пограничники обнаружили, что сертификаты на животных имеют признаки подделки.
В результате женщину вместе с животными отправили с границы обратно.
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