Гражданку России не пропустили в Эстонию с двумя собаками и кошкой

8 августа в 13.40 на КПП пограничного пункта в Лухамаа в Эстонию пыталась въехать 42-летняя гражданка России, у которой с собой были две собаки и одна кошка.

В сотрудничестве с Ветеринарно-пищевым департаментом пограничники обнаружили, что сертификаты на животных имеют признаки подделки.

В результате женщину вместе с животными отправили с границы обратно.