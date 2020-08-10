10.08.2020, 20:46

Гражданку России не пропустили в Эстонию с двумя собаками и кошкой

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Luhamaa piiripunkt
Luhamaa piiripunktFoto: Jassu Hertsmann

Лыунаская префектура сообщила сегодня о субботнем случае на пограничном переходе в Лухамаа: гражданку России не впустили страну из-за ее животных.

8 августа в 13.40 на КПП пограничного пункта в Лухамаа в Эстонию пыталась въехать 42-летняя гражданка России, у которой с собой были две собаки и одна кошка.

В сотрудничестве с Ветеринарно-пищевым департаментом пограничники обнаружили, что сертификаты на животных имеют признаки подделки.

В результате женщину вместе с животными отправили с границы обратно.

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