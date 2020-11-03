Гражданка Нигерии с маленьким ребенком пыталась незаконно проникнуть в Эстонию(3)
В конце октября гражданка Нигерии с маленьким ребенком попыталась незаконно проникнуть в Эстонию.
В конце октября гражданка Нигерии с маленьким ребенком попыталась незаконно проникнуть в Эстонию.
31 октября в Таллиннский аэропорт рейсом из Италии прибыли двое граждан Нигерии: женщина 1990 года рождения и ребенок 2019 года рождения.
Женщина предъявила поддельный итальянский вид на жительство. Вместе с ребенком ее доставили в центр задержания для выяснения обстоятельств. Там у нее обнаружили еще один поддельный вид на жительство и выяснилось, что она имела право находиться только в Италии.
Поскольку ее показания были непоследовательными и не вызывающими доверия, ей было предписано покинуть страну. Также ей запретили въезд в Эстонию на пять лет. В отношении ребенка запрет на въезд применять не стали.
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