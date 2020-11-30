30.11.2020, 14:44

Гражданина Украины поймали пьяным за рулем и лишили визы

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EST 23
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Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

27 ноября было выдано предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1986 года рождения — он попался за рулем в пьяном виде.

21 ноября гражданин Украины был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину лишили визы и выдали запрет на въезд в страну на шесть месяцев.

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