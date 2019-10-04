Гражданина Эстонии приговорили к пожизненному заключению за убийство подруги в Лондоне

Белорусов может ходатайствовать о досрочном освобождении лишь спустя 24 года.

Отмечается, что весной 32-летний мужчина задушил свою девушку, а затем отправился в магазин, чтобы приобрести инструменты, которые помогут избавиться от трупа. 5 марта друзья 34-летней Гарсии-Берто заявили об ее исчезновении в правоохранительные органы. Позднее полицейские нашли ее обнаженное и связанное тело в мешках для мусора, которые были закопаны на заднем дворе ее дома в Лондоне.

Белорусов врал, что работал каскадером Брэда Питта в фильме ”Война миров Z”, а также утверждал, что он умирает от рака. На самом деле мужчина работал в барах и ночных клубах. После убийства он сбежал в Таллин, где его задержала полиция. После ареста Белорусов отказался признавать себя виновным в убийстве бывшей возлюбленной, которой он задолжал тысячи фунтов стерлингов.

3 сентября стало известно, что специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над фильмом ”Аватар”, убил своих родителей. Он зарезал ножом мать и отца, так как у него с ними были разногласия по поводу ухода за собакой.