02.03.2021, 14:54
Гражданин Швейцарии оштрафован в Нарве за нарушение пограничного режима
1 марта сотрудники Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны задержали гражданина Швейцарской Конфедерации, который нарушил пограничный режим.
1 марта сотрудники Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны задержали гражданина Швейцарской Конфедерации, который нарушил пограничный режим.
В понедельник эстонские пограничники задержали гражданина Швейцарии 1994 года рождения, который двигался с плотины Кулгу в сторону острова Кренгольм, который находится в режимной зоне.
За нарушение пограничного режима на гражданина Швейцарии был наложен денежный штраф.
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