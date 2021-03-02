02.03.2021, 14:54

Гражданин Швейцарии оштрафован в Нарве за нарушение пограничного режима


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

1 марта сотрудники Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны задержали гражданина Швейцарской Конфедерации, который нарушил пограничный режим.

В понедельник эстонские пограничники задержали гражданина Швейцарии 1994 года рождения, который двигался с плотины Кулгу в сторону острова Кренгольм, который находится в режимной зоне.

За нарушение пограничного режима на гражданина Швейцарии был наложен денежный штраф.

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