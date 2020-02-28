Гражданин России пытался контрабандой провезти в Эстонию патроны

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», куда на выездное из России направление прибыл гражданин России на легковом автомобиле марки «Форд».

В ходе осуществления пограничного контроля, на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве запрещенных к перемещению через границу предметов, 55-летний водитель ответил отрицательно. Однако, при осмотре салона автомобиля, в перчаточном отделении между передними сиденьями, были обнаружены 15 сигнальных осветительных патронов и 19 патронов для травматического пистолета.

Причиной совершения данного правонарушения мужчина назвал личную невнимательность, забывчивость и непринятие должных мер к подготовке автомобиля перед пересечением государственной границы.

Выявленные патроны переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы, необходимых процессуальных действий и принятия решения.