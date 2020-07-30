Гражданин России получил 8 лет тюрьмы за стрельбу в Нарве. Затем его вышлют из Эстонии

50-летнего Александра Герасимова обвиняли в том, что он утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве на почве вражды с потерпевшим хотел убить его, выстрелив в него пять раз из незаконно приобретенного пистолета. Осужденный тяжело ранил потерпевшего и скрылся с места происшествия, однако его задержали в качестве подозреваемого в тот же день на улице Уускюла в Нарве.

Согласно доказательствам, представленным суду, в это время на улице было много людей, рядом с местом происшествия было припарковано несколько автомобилей. Рядом находятся детский сад, магазин и многоквартирные дома.

Суд отметил, что обвинение было обоснованным.

Ранее Герасимов уже наказывался в уголовном порядке. В 2018 году его осудили за драку в Силламяэ.