Гражданин России получил 8 лет тюрьмы за стрельбу в Нарве. Затем его вышлют из Эстонии(25)
Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Кроме этого, после отбытия наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет, пишет rus.err.
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