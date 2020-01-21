Гражданин РФ пытался пронести в Эстонию более 130 000 евро... в носках: деньги конфисковали, мужчине запретили въезд в страну(82)
В силу вступил приговор суда, согласно которому 28 декабря прошлого года Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 68-летнего Сергея виновным. Суд вынес ему наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежит 15 дней, остальную часть не станут обращать к исполнению, если Сергей не совершит во время назначенного ему испытательного срока на один год нового умышленного преступления.
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