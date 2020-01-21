Гражданин РФ пытался пронести в Эстонию более 130 000 евро: деньги конфисковали, мужчине запретили въезд в страну

В качестве дополнительного наказания Сергея выслали из Эстонской Республики и в отношении него применили запрет на въезд в Эстонию сроком на пять лет.

По приговору суда у мужчины конфисковали найденные и изъятые во время его задержания 130 300 евро и 5 200 рублей.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, 68-летний Сергей прибыл через Нарвский погранпункт из Российской Федерации на таможенную территорию Европейского союза. В ходе таможенного контроля у него обнаружили спрятанные в носки деньги на общую сумму 130 373,48 евро.

”Согласно эстонскому законодательству, через границу Европейского союза можно провозить без декларации максимально до 10 000 евро наличными. Начиная с 10 000 евро деньги следует задекларировать согласно требованиям. Тех, кто незаконно проносит через границу наличные деньги в крупном размере, а именно свыше 40 000 евро, привлекаются к уголовной ответсвенности. Пенитенциарный кодекс предусматривает, что это является контрабандой, за которую предусмотрено наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения сроком до трех лет, а также предусмотрена конфискация наличных денег”, — пояснила прокурор Хлебникова.