Гражданин Гвинеи пытался попасть в Эстонию через Сетомаа и получил штраф
Вчера пограничники задержали в Сетомаа в пограничной зоне африканца, который для проникновения в Эстонию незаконно пересек временную контрольную линию.
Вчера пограничники задержали в Сетомаа в пограничной зоне африканца, который для проникновения в Эстонию незаконно пересек временную контрольную линию.
9 октября вечером пограничники обнаружили в пограничной зоне движение одного человека. Отправившийся проверить это пограничный патруль задержал ходившего с рюкзаком в пограничной зоне мужчину, который незаконно пересек временную контрольную линию.
Пограничники выяснили, что речь шла о гражданине Гвинейской Республики. По его собственным словам, незаконно перейдя границу, он пришел из России в Эстонию с целью миграции. За незаконное пересечение временной контрольной линии мужчине в порядке ускоренного производства назначили денежный штраф. В ходе дальнейшего расследования выяснят все более точные детали и, среди прочего, как иностранец попал на пограничную территорию Эстонии.
За незаконное пересечение временной контрольной линии закон предусматривает денежный штраф до 800 евро или арест.
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