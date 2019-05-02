Гражданин Грузии, совершивший ДТП в алкогольном опьянении, наказан запретом на въезд

ДТП произошло 10 апреля около двух часов ночи на Пярнуском шоссе. В ходе ДТП водитель не получил повреждений, пассажиров в машине не было. По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, до выезда с дороги автомобиль BMW сбил несколько электронных дорожных знаков и светофор для пешеходов. Прибывшие на место полицейские нашли водителя неподалеку от автомобиля.

„Это случай — наглядный пример тому, что алкоголь и вождение несовместимы. Можно сказать, что это счастливый несчастный случай, так как люди не пострадали, но все могло закончиться намного трагичнее. Такое поведение крайне опасно как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Нельзя слепо надеяться, что вам повезет", — сказал Ханнес Кулламяэ.

Суд назначил иностранцу в качестве наказания тюремное заключение сроком в четыре месяца, из которых ему сразу пришлось отбыть семь дней. Остальное наказание не придется отбывать, если мужчина в течение испытательного срока в один год преднамеренно не совершит нового преступления. В качестве дополнительного наказания ему предписан выезд из Эстонии и выдан запрет на въезд сроком на три года.

За четыре месяца этого года по вине пьяных водителей произошло 140 ДТП, в которых пострадало 26 человек.