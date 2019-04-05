Гражданин Эстонии пытался дать взятку таможеннику в Ивангороде и был задержан

На линии таможенного контроля на въезде в Россию поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни гражданин Эстонской Республики за непроведение досмотра в полном объеме предложил инспектору 400 евро. Однако таможенник деньги не взял и сообщил о попытке подкупа в отдел по противодействию коррупции Кингисеппской таможни. Взяткодатель был взят с поличным.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного транспортного Следкома России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).