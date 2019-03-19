19.03.2019, 17:20

Гражданин Эстонии попался в Литве на миллионной контрабанде сигарет

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rus.delfi.ee
EST
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фото иллюстративноеFoto: Ida prefektuur

Сотрудники литовской таможни задержали под Панявежисом контрабанду сигарет почти на 2 млн евро, их вез в грузовике гражданин Эстонии.

Это одна из крупнейших контрабандных партий сигарет, задержанных в этом году, сообщила Криминальная служба таможни Литвы.

По ее сообщению, грузовик Scania был остановлен для проверки в субботу утром, на Паневежской окружной дороге, передает rus.err.ee.

Водитель — гражданин Эстонии А. К. декларировал, что везет из Эстонии в Испанию 16 тонн упаковочных материалов. Однако у таможенников была информация криминалистов о том, что эта машина может вести контрабанду. При проверке полуприцепа были обнаружены сигареты, нелегальный груз даже не было замаскирован.

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