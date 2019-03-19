Гражданин Эстонии попался в Литве на миллионной контрабанде сигарет

Это одна из крупнейших контрабандных партий сигарет, задержанных в этом году, сообщила Криминальная служба таможни Литвы.

По ее сообщению, грузовик Scania был остановлен для проверки в субботу утром, на Паневежской окружной дороге, передает rus.err.ee.

Водитель — гражданин Эстонии А. К. декларировал, что везет из Эстонии в Испанию 16 тонн упаковочных материалов. Однако у таможенников была информация криминалистов о том, что эта машина может вести контрабанду. При проверке полуприцепа были обнаружены сигареты, нелегальный груз даже не было замаскирован.