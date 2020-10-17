Гражданин Афганистана украл из спальни бывшей жены 6790 серебряных монет

Весной 2019 года Аджмал тайно проник в квартиру своей бывшей сожительницы и украл несколько ящиков серебряных монет, спрятанных под кроватью в спальне.

Женщина работала в фирме по продажей монет из ценных пород металла. Ее задача была упаковывать товар и отправлять клиентам. Раньше этим занималась охранная фирма, но перестала предоставлять эту услугу.

Часть монет лежали в сейфе, но все они туда не помещались. Аджмал знал об этом и после разрыва решил их украсть.

Краденное он сбывал партиями в пунктах обмены валюты. На два дня ему удалось выручить 79 000 евро, но совсем скоро его задержали.

На суде мужчина утверждал, что ничего не крал, и это его собственные монеты. Против этой версии говорило как минимум то, что на протяжении всех отношений с бывшей сожительницей мужчина жил преимущественно за ее счет. Кроме того, когда он после расставания женился на другой женщине, то для того, чтобы сыграть свадьбу, взял кредит.

Суд признал его виновным и наказал лишением свободы сроком на три года.

В октябре этого года Аджмал ходатайствовал о досрочном освобождении, но суд прошение не удовлетворил.