Граждане Украины пытаются незаконно въехать в Эстонию: происшествия за последние дни(26)
За последние дни на границе было задержано несколько граждан Украины, пытавшихся въехать в страну, не имея на то законных оснований.
За последние дни на границе было задержано несколько граждан Украины, пытавшихся въехать в страну, не имея на то законных оснований.
26 июля в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли шесть граждан Украины, у которых не было документов, подтверждающих законность их пребывания в стране. У двоих из них также не было необходимого количества денежных средств. Мужчинам запретили въезжать в страну и они отправились в Минск.
27 июля на погранпунке Нарва-1 пограничники проверили прибывшего в Эстонии на автобусе гражданина Украины. Документов, подтверждающих законность его пребывания в стране, и необходимого количества денежных средств у него не оказалось. Мужчина был отправлен обратно в РФ.
28 июля в аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого не было документов, подтверждающих законность его пребывания в стране и необходимого количества денежных средств. 28 июля в Таллиннском порту в легковом автомобиле, управляемым гражданином Украины был найден запрещенный к гражданскому употреблению электрошокер. Пограничники составили протокол о проступке и взяли оружие на хранение.
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