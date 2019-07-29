Граждане Украины пытаются незаконно въехать в Эстонии: происшествия за последние дни

26 июля в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли шесть граждан Украины, у которых не было документов, подтверждающих законность их пребывания в стране. У двоих из них также не было необходимого количества денежных средств. Мужчинам запретили въезжать в страну и они отправились в Минск.

27 июля на погранпунке Нарва-1 пограничники проверили прибывшего в Эстонии на автобусе гражданина Украины. Документов, подтверждающих законность его пребывания в стране, и необходимого количества денежных средств у него не оказалось. Мужчина был отправлен обратно в РФ.

28 июля в аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого не было документов, подтверждающих законность его пребывания в стране и необходимого количества денежных средств. 28 июля в Таллиннском порту в легковом автомобиле, управляемым гражданином Украины был найден запрещенный к гражданскому употреблению электрошокер. Пограничники составили протокол о проступке и взяли оружие на хранение.