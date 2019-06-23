23.06.2019, 17:23

ГРАФИК: Смотрите, сколько аварий произошло в последние годы во время празднеств Ивановой ночи


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ГРАФИК: Смотрите, сколько аварий произошло в последние годы во время празднеств Ивановой ночи
Foto: Andres Putting

В прошлом году - 23 и 24 июня в общей сложности в результате ДТП пострадали 11 человек. Смотрите и более раннюю статистику.

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