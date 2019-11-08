ГРАФИК | Происшествие возле Сааремаа: волна перевернула лодку и люди без жилетов плыли до берега в 9 градусной воде

Шесть пассажиров и капитан шли на лодке от полуострова Виртсу до острова Виирелайд. Погода была не самой приятной, но море было достаточно спокойным. Капитан Прийт Виллемсон заверил Delfi, что ситуация в момент отправления улучшилась, поэтому он был уверен в безопасности. Поездка обычно длится 15 минут, а в тот день он перевез пассажиров по этому маршруту уже 11 раз.

Как сообщил один пассажир, ни у кого не был надет спасательный жилет. "Капитан даже не предложил", — заявил выживший. По словам самого капитана, на судне было 12 жилетов и об их использовании он говорил. "Закон все-таки не требует надевать жилеты, передвигаясь на моторной лодке, конечно, в такой день я попросил их надеть", — сказал он.

Думал, все — конец

Примерно в 16:30 в 200-х метрах от причала, капитан повернул катер в сторону острова, чтобы он сам дошел по берега, ветер был 10-13 м/с. Но из-за прибойной волны лодка перевернулась.

Температура воды была 9 градусов, а волны 3-х метровые.

3 пассажира успели достать из кабины 3 спасательных жилета. Другие пытались держаться друг за друга. "Я держал женщину за руку, но волна унесла ее в сторону. Я понял, что не могу ей помочь, так как одежда была слишком тяжелой. Я бы сам утонул", — рассказ спасшийся мужчина. Снять одежду кто-либо не мог, иначе тело бы замерзло еще быстрее.

Пострадавшие все-таки смогли добраться до берега. Там их ждали сауна, теплая одежда, медики. Центр тревоги был оповещен примерно в 17 часов, когда люди уже выбрались на берег.

Что помогло им спастись?